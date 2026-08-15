Küçükçekmece’de feci kaza: 3 kişi ağır yaralandı!

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savrulurken, aaç ise yol kenarındaki direğe çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile araçta sıkışan sürücüsü B.K. ve yolcu konumundaki bulunan N.H. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından ağır yaralı motosiklet sürücüsü N.H, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.