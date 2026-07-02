Küçükçekmece’de güvenlik görevlisini öldürmüştü! Meğer cinayetten sonra...

Olay, 1 Haziran Çarşamba günü saat 07.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Çakır Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, özel güvenlik görevlisi Ahmet Akarsu motosikletiyle işe gittiği sırada kendisini bekleyen kasklı bir şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Vurulduktan sonra motosikletiyle bir süre ilerlemeye devam eden Akarsu'ya şüphelinin ateş etmeyi sürdürdüğü öne sürüldü. Silah seslerini duyarak dışarı çıkan mahalleli yerde kanlar içinde yatan Akarsu'ya müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, vücuduna 3 kurşun isabet ettiği öğrenilen Ahmet Akarsu sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Akarsu doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek yaya olarak kaçtığı belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.