Küçükçekmece’de iş yerine silahlı saldırı: Şüpheliler kıskıvrak yakalandı

KAÇAN ŞÜPHELİ KISKIVRAK YAKALANDI

Bölgede bulunan polis ekipleri, silah seslerini duyarak olay yerine geldi. Kaçan şüpheli, ara sokakta yakalandı. Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırıda iş yerinde hasar oluştu. Şüphelinin iş yerine ateş ettiği anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Küçükçekmece'de iş yerine silahlı saldırı düzenleyen şüphelinin yakalandığı anlar kamerada | Video