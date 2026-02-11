Haberler Yaşam Haberleri Küçükçekmece’de kadın memurun 10 yaşındaki çocuğu darbettiği iddiası!
Giriş Tarihi: 11.02.2026 20:21

Küçükçekmece’de kadın memurun 10 yaşındaki çocuğu darbettiği iddiası!

İstanbul Küçükçekmece'de meydana gelen olayda, iddiaya göre 10 yaşındaki çocuğun sınıfta yerde gördüğü Türk bayrağını camın önüne koymasının ardından bayrak rüzgarın etkisiyle yere düştü. Durumu gören kadın memur öğrenciyi darbederken, çocuk yaşananları anlattı. Aile ise darp raporu alarak şikayetçi oldu.

İHA Yaşam
Küçükçekmece’de kadın memurun 10 yaşındaki çocuğu darbettiği iddiası!
  • ABONE OL

Olay, dün Küçükçekmece'deki Kadriye Moroğlu Ortaokulu'nda gerçekleşti. İddiaya göre ortaokul öğrencisi M.E.D. (10), sınıfta yerde gördüğü Türk bayrağını kaldırıp camın önüne koydu. Türk bayrağı rüzgarın etkisiyle camdan aşağıya düştü. Sınıfa gelen kadın memur D.B., öğrenciyi boğazından sıkarak darbetti. M.E.B. korkudan olayı anlatamazken, durumu diğer çocuklardan öğrenen ailesi hastaneden darp raporu alarak, kadın memur hakkında suç duyurusunda bulundu.



"MEMUR GELİP BOĞAZIMI SIKARAK YERE DOĞRU İTTİRDİ"


M.E.D. adlı öğrenci, "Sınıfın içinde yerde bayrak gördüm. Sonra bayrağı alıp pencerenin üzerine koydum. Kimse saygı göstermiyordu, üzerine basıyorlardı. Bayrak camdan aşağıya düştü. Memur gelip boğazımı sıkarak yere doğru ittirdi. Memur beni dövdüğü için korktum ve olayı anlatmadım" dedi.

"SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK"


Öğrencinin babası Saruhan D., "Dün iki tane çocuk geldi, 'Senin çocuğunu okulda bir memur darbetti' dediler. Çocuk yanıma geldi, baktım boğazı morarmış. Dayanamadım, hastaneye götürüp darp raporu alıp, savcılığa suç duyurusunda bulunduk" diye konuştu.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Küçükçekmece’de kadın memurun 10 yaşındaki çocuğu darbettiği iddiası!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz