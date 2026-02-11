Küçükçekmece’de kadın memurun 10 yaşındaki çocuğu darbettiği iddiası!





"MEMUR GELİP BOĞAZIMI SIKARAK YERE DOĞRU İTTİRDİ"



M.E.D. adlı öğrenci, "Sınıfın içinde yerde bayrak gördüm. Sonra bayrağı alıp pencerenin üzerine koydum. Kimse saygı göstermiyordu, üzerine basıyorlardı. Bayrak camdan aşağıya düştü. Memur gelip boğazımı sıkarak yere doğru ittirdi. Memur beni dövdüğü için korktum ve olayı anlatmadım" dedi.



"SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK"



Öğrencinin babası Saruhan D., "Dün iki tane çocuk geldi, 'Senin çocuğunu okulda bir memur darbetti' dediler. Çocuk yanıma geldi, baktım boğazı morarmış. Dayanamadım, hastaneye götürüp darp raporu alıp, savcılığa suç duyurusunda bulunduk" diye konuştu.