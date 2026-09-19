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Giriş Tarihi: 19.09.2026 11:31

Küçükçekmece'de kendiliğinden yıkılan bina havadan görüntülendi

İstanbul Küçükçekmece'de dün kentsel dönüşüm çalışması aşamasında olan ve akşam kendiliğinden yıkılan 6 katlı bina gündüz saatlerinde havadan görüntülendi. 2 kişinin yaralandığı olayda cadde ise trafiğe kapatıldı.

İHA Yaşam
Küçükçekmece’de kendiliğinden yıkılan bina havadan görüntülendi
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Küçükçekmece'de dün akşam saatlerinde Küçükçekmece ilçesi İnönü Mahallesi'nde yaşanmıştı. Kentsel dönüşüm çalışmalarına başlanan Şirin Sitesi'nde çalışmalar durduktan saatler sonra 6 katlı bloğun büyük bölümü kendiliğinden çöktü.

2 KİŞİ YARALANMIŞTI

O sırada yoldan geçen 2 kişi olay sonrasında yaralandı. Yıkılan bina ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatılırken cadde ise trafiğe kapatıldı. Yıkılan bina bugün sabah saatlerinde dron ile görüntülendi.

"DEDİM BU BİNA ÇÖKECEK GALİBA"

Bina yıkım çalışmalarını gördüğünü ifade eden Reşit Geçmez isimli vatandaş, "Dün öğle saatlerinde Şirin Apartmanları yıkılıyordu. Tek bir bina kalmıştı. Zaten öğlenden belliydi yıkılacağı. Yıkılırken burada değildim ama yıkılacağını tahmin ediyordum. Dedim bu bina çökecek galiba" dedi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#İSTANBUL #KÜÇÜKÇEKMECE

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Küçükçekmece'de kendiliğinden yıkılan bina havadan görüntülendi
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