Küçükçekmece’de kendiliğinden yıkılan bina havadan görüntülendi

"DEDİM BU BİNA ÇÖKECEK GALİBA"

Bina yıkım çalışmalarını gördüğünü ifade eden Reşit Geçmez isimli vatandaş, "Dün öğle saatlerinde Şirin Apartmanları yıkılıyordu. Tek bir bina kalmıştı. Zaten öğlenden belliydi yıkılacağı. Yıkılırken burada değildim ama yıkılacağını tahmin ediyordum. Dedim bu bina çökecek galiba" dedi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör