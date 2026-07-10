Küçükçekmece’de korkunç olay! Marketi kurşun yağmuruna tuttu: İş yeri sahibi yaralandı!

Olay, öğle saatlerinde Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede market işleten Suat B., iş yerinin önünde bulunduğu sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.
KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU
İddiaya göre taraflar arasında daha önceden husumet bulunan şüphelinin tabancasından çıkan kurşunlardan 3'ü Suat B.'nin bacağına isabet etti. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ İNCELENİYOR
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı market sahibini ambulansla hastaneye kaldırdı. Suat B.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme yaparken, kaçan şüphelinin yakalanması için çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.