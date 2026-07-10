Küçükçekmece’de korkunç olay! Marketi kurşun yağmuruna tuttu: İş yeri sahibi yaralandı!

KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

İddiaya göre taraflar arasında daha önceden husumet bulunan şüphelinin tabancasından çıkan kurşunlardan 3'ü Suat B.'nin bacağına isabet etti. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.