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Giriş Tarihi: 4.07.2026 04:28

Küçükçekmece'de makas atan sürücü iki araca çarptı: Yaralılar var

İstanbul Küçükçekmece'de D-100 karayolu üzerinde makas atarak ilerleyen sürücü iki araca çarptı. Otomobilde yaralanan iki kişi, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılırken, yetkililer kazayla ilgili inceleme başlattı.

İHA
Küçükçekmece’de makas atan sürücü iki araca çarptı: Yaralılar var
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Kaza, saat 02.00 sıralarında Küçükçekmece Beşyol Mahallesi D-100 karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 KHB 990 plakalı otomobilin sürücüsü, karayolunda makas atarak ilerlediği esnada kontrolünü kaybederek 34 VE 4147 ve 34 MRM 963 plakalı iki otomobile, ardından da bariyerlere çarparak durabildi.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri D-100 karayolunu tamamen trafiğe kapatırken makas atan otomobilde yaralanan iki kişi, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Kazaya karışan otomobillerin çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırılması ve otoyol temizleme ekiplerince yola dökülen yağ ile araç parçalarının temizlenmesinin ardından, tamamen trafiğe kapatılan otoyol kontrollü olarak yeniden trafiğe açıldı. Yetkililer kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#İSTANBUL #KÜÇÜKÇEKMECE

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Küçükçekmece'de makas atan sürücü iki araca çarptı: Yaralılar var
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