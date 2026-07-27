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Giriş Tarihi: 27.07.2026 19:30

Küçükçekmece'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Küçükçekmece’de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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TEM Otoyolu Altınşehir mevkisi Ankara istikametinde seyir halinde olan N.C.Y. idaresindeki motosiklet ile otomobil çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, motosiklet sürücüsü N.C.Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. N.C.Y'nin cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından bölgedeki trafik akışı normale döndü.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#KÜÇÜKÇEKMECE

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