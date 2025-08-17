Küçükçekmece’de rehine alarmı: Ailesine kabusu yaşattı, polisleri görünce 3’üncü kattan atladı!

3'ÜNCÜ KATTAN AŞAĞIYA ATLADI

Bu sırada kendisine teslim olması yönünde çağrı yapan ve eve girmeye çalışan polis ekiplerini dinlemeyen E.Y., 3'üncü kattaki dairenin penceresinden atladı. Park halindeki bir otomobilin üzerine düşen E.Y., yaralandı. Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan şüpheli, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Eve giren polis ekipleri, E.Y.'nin yanında kalan erkek kardeşinin koluna bıçakla zarar verdiğini gördü. Yaralanan erkek kardeş de tedavi edilmesi için hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.