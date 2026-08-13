Küçükçekmece’de silahlı saldırı! İki kişi yaralandı

Olay, akşam saatlerinde Fatih Mahallesi Altın Sokak'ta bulunan 2 katlı restoranda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, motosiklet kasklı bir şüpheli restorana gelerek üst kata çıktı.

Şahıs, burada bulunan bir müşteriyi silahla yaraladı. Ardından alt kata inen saldırgan, silah seslerini duyarak yukarı çıkmaya çalışan iş yeri sahibi Cumali K.'yı da silahla yaraladı. Saldırgan, olayın ardından geldiği motosikletle restorandan kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri iş yerinde ve çevresinde inceleme yaparken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör