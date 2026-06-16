Küçükçekmece’de uyuşturucu operasyonu! 89 kilo madde ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda, 15 Haziran'da Küçükçekmece'de bulunan bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlendi. Bunun üzerine düzenlenen operasyonda H.P., Z.A. ve Y.S. isimli 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

KİLOLARCA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Adreste yapılan aramalarda; 83 kilo 900 gram sıvı metamfetamin, 5 kilo 600 gram katı metamfetamin, 400 gram afyon sakızı, 3 hassas terazi, 6 kilo aseton ve 1 kilo 500 gram hidroklorik asit ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddelerin toplam ağırlığının 89 kilo 900 gram olduğu bildirildi. Şüpheliler hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" (TCK 188) suçundan başlatılan işlemler sürerken, Y.S. isimli şüphelinin dosyasının adli makamlara gönderileceği, H.P. ve Z.A. isimli şüphelilerin ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.