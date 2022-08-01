Haberler Yaşam Haberleri Küçükyalı Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Marmaray Küçükyalı İstasyonu'na Nasıl Gidilir, Kaç Dakikada Bir Geçiyor?
Giriş Tarihi: 1.8.2022 14:46 Son Güncelleme: 1.8.2022 14:46

Küçükyalı Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Marmaray Küçükyalı İstasyonu'na Nasıl Gidilir, Kaç Dakikada Bir Geçiyor?

Raylı bir ulaşım sistemi olan Marmaray, İstanbul'un iki yakasını denizin altındaki tünelleri ile birleştiren bir toplu taşıma ağıdır. Halkalı, Ataköy, Kazlıçeşme, Yenikapı, Üsküdar, Söğütlüçeşme, Bostancı ve Pendik en faal Marmaray istasyonlarıdır. Küçükyalı Marmaray Durağı, hangi hatta yer alır diye araştıranlar vardır. Çünkü bu hatlar, istasyon bakımından farklılık gösterir. Marmaray Küçükyalı İstasyonu nerede ve nasıl gidilir sorusunun cevabı yazımızda…

Küçükyalı Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Marmaray Küçükyalı İstasyonu’na Nasıl Gidilir, Kaç Dakikada Bir Geçiyor?

Marmaray'da üç ayrı hat bulunur. Gebze-Halkalı Banliyö Hattı'na ek olarak Zeytinburnu-Pendik ve Ataköy-Pendik hatları vardır. Gebze ve Halkalı arasında her 15 dakikada bir sefer yapılırken, Maltepe ve Zeytinburnu arasında ise 8 dakikada bir ek seferler düzenlenir. Gebze-Halkalı hattı ilk seferine Gebze'den saat 06:00'da başlarken, son seferini ise 22:15'te tamamlar. Marmaray'daki istasyonlar, metro, metrobüs, otobüs, dolmuş, vapur, feribot ve tramvay gibi diğer toplu taşıma araçlarına geçiş yapmayı sağlar. İş ve okul saatlerinde, birçok insanın tercih ettiği bir toplu taşımadır. Ücret tarifesi, özellikle öğrenciler için oldukça uygundur. Hangi istasyondan yola çıkılıyorsa, Küçükyalı Marmaray Durağına gitmek için gereken ücret değişir. Çünkü Marmaray'da, gidilen mesafe kadar ödeme yapma mantığı vardır. İşte Marmaray Küçükyalı İstasyonu nerede ve nasıl gidilir sorusuna dair detaylar…

Küçükyalı Marmaray İstasyonu Konumu Nedir?

Marmaray Küçükyalı İstasyonu, Gebze-Halkalı Hattı olmak üzere, diğer iki hatta da bulunan bir duraktır. Küçükyalı İstasyonu, Bostancı ve İdealtepe durakları arasında bulunur. Maltepe'ye bağlı bir semt olan Küçükyalı'ya, Marmaray ve toplu taşıma araçları ile kolaylıkla ulaşılabilir. Aşağıda Marmaray Küçükyalı İstasyonu'nun konum bilgileri verilmiştir.

Küçükyalı Marmaray Durağı

https://maps.app.goo.gl/CB2KYfttpSuoAcPp7

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Marmaray Gebze-Halkalı Hattı Durakları

Marmaray'ın en geniş kapsamlı hattı olan ve 43 duraktan oluşan Gebze-Halkalı durakları aşağıda verilmiştir.

  • Halkalı İstasyonu
  • Mustafa Kemal İstasyonu
  • Küçükçekmece İstasyonu
  • Florya İstasyonu
  • Florya Akvaryum İstasyonu
  • Yeşilköy İstasyonu
  • Yeşilyurt İstasyonu
  • Ataköy İstasyonu
  • Bakırköy İstasyonu
  • Yenimahalle İstasyonu
  • Zeytinburnu İstasyonu
  • Kazlıçeşme İstasyonu
  • Yenikapı İstasyonu
  • Sirkeci İstasyonu
  • Üsküdar İstasyonu
  • Ayrılık Çeşmesi İstasyonu
  • Söğütlüçeşme İstasyonu
  • Feneryolu İstasyonu
  • Göztepe İstasyonu
  • Erenköy İstasyonu
  • Suadiye İstasyonu
  • Bostancı İstasyonu
  • Küçükyalı İstasyonu
  • İdealtepe İstasyonu
  • Süreyya Plajı İstasyonu
  • Maltepe İstasyonu
  • Cevizli İstasyonu
  • Atalar İstasyonu
  • Başak İstasyonu
  • Kartal İstasyonu
  • Yunus İstasyonu
  • Pendik İstasyonu
  • Kaynarca İstasyonu
  • Tersane İstasyonu
  • Güzelyalı İstasyonu
  • Aydıntepe İstasyonu
  • İçmeler İstasyonu
  • Tuzla İstasyonu
  • Çayırova İstasyonu
  • Fatih İstasyonu
  • Osmangazi İstasyonu
  • Darıca İstasyonu
  • Gebze İstasyonu

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Küçükyalı Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Marmaray Küçükyalı İstasyonu'na Nasıl Gidilir, Kaç Dakikada Bir Geçiyor?
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