Küçükyalı Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Marmaray Küçükyalı İstasyonu’na Nasıl Gidilir, Kaç Dakikada Bir Geçiyor?

Marmaray'da üç ayrı hat bulunur. Gebze-Halkalı Banliyö Hattı'na ek olarak Zeytinburnu-Pendik ve Ataköy-Pendik hatları vardır. Gebze ve Halkalı arasında her 15 dakikada bir sefer yapılırken, Maltepe ve Zeytinburnu arasında ise 8 dakikada bir ek seferler düzenlenir. Gebze-Halkalı hattı ilk seferine Gebze'den saat 06:00'da başlarken, son seferini ise 22:15'te tamamlar. Marmaray'daki istasyonlar, metro, metrobüs, otobüs, dolmuş, vapur, feribot ve tramvay gibi diğer toplu taşıma araçlarına geçiş yapmayı sağlar. İş ve okul saatlerinde, birçok insanın tercih ettiği bir toplu taşımadır. Ücret tarifesi, özellikle öğrenciler için oldukça uygundur. Hangi istasyondan yola çıkılıyorsa, Küçükyalı Marmaray Durağına gitmek için gereken ücret değişir. Çünkü Marmaray'da, gidilen mesafe kadar ödeme yapma mantığı vardır. İşte Marmaray Küçükyalı İstasyonu nerede ve nasıl gidilir sorusuna dair detaylar…

Küçükyalı Marmaray İstasyonu Konumu Nedir?

Marmaray Küçükyalı İstasyonu, Gebze-Halkalı Hattı olmak üzere, diğer iki hatta da bulunan bir duraktır. Küçükyalı İstasyonu, Bostancı ve İdealtepe durakları arasında bulunur. Maltepe'ye bağlı bir semt olan Küçükyalı'ya, Marmaray ve toplu taşıma araçları ile kolaylıkla ulaşılabilir. Aşağıda Marmaray Küçükyalı İstasyonu'nun konum bilgileri verilmiştir.

Küçükyalı Marmaray Durağı

https://maps.app.goo.gl/CB2KYfttpSuoAcPp7

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Marmaray Gebze-Halkalı Hattı Durakları

Marmaray'ın en geniş kapsamlı hattı olan ve 43 duraktan oluşan Gebze-Halkalı durakları aşağıda verilmiştir.