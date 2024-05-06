Kudüs’te öldürülen Şanlıurfalı Hasan Saklanan’ın bıçak aldığı görüntüler ortaya çıktı

İşgal altındaki Kudüs'te İsrail askerlerince öldürülen Şanlıurfalı Hasan Saklanan'ın bıçak satın aldığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Siyonist işgal rejimi tarafından Kudüs'te öldürülen 4 çocuk babası Şanlıurfalı imam hatip Hasan Saklanan'ın olaydan önceki yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde Hasan Saklanan'ın öldürülmeden önce bir iş yerinde İsrail polisini yaraladığı bıçağı satın aldığı anlar yer aldı. Hasan Saklanan'ın bıçağı incelediği görüntüleri ortaya çıktı.

Şanlıurfalı olan Hasan Saklanan, Haliliye ilçesine bağlı Kepez Kırsal mahallesinde resmi olarak imamlık yapıyordu. 34 yaşındaki Hasan Saklanan, dört çocuk babasıydı. Hasan Saklanan 30 Nisan'da İsrail askerleri tarafından öldürülmüştü, Saklanan'nın cenazesi halen Şanlıurfa'ya getirilmedi. Başta ailesi ve Şanlıurfalılar cenazeyi bekliyor.