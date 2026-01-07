Kudüs’te protestocuların arasına otobüs daldı: 1 ölü, 3 yaralı

İsrail'de Ultra Ortodoks Yahudiler'in zorunlu askerlik uygulamasına karşı protestoları devam ediyor. İşgal altındaki Kudüs'te toplanan Ultra Ortodoks Yahudiler, birçok noktada ateş yakarak yolları trafiğe kapatırken, bazı göstericiler ise gazetecilere saldırdı.