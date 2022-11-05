Kuduz olan Mustafa Erçetin sağlık durumu hakkında detaylar araştırılıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi F. Gökçe Demir kuduz olan çocuk ve 36 yeni vakayı nelerin beklediğini aktardı. Mustafa Erçetin sağlık durumu ise köpekler tarafından ısırılması ardından süre geçmesi sebebiyle kritik. İşte, kuduz olan Mustafa Erçetin son durum nedir, iyileşti mi, kuduz ölümcül mü? İşte, yanıtlar…
MUSTAFA ERÇET'İN SAĞLIK DURUMU KRİTİK!
Yapılan tetkiklerde 'sudan korkma', 'tükürük salgısında artış', 'hırçın davranışlar' ve anlamsız konuşmalar gibi belirtileri de gösteren Mustafa Erçetin'in kuduz olduğu saptanmıştı.
Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi F. Gökçe Demir konuyla ilgili "Eğer ısırıldıkları gibi hastaneye gitselerdi aşı ve kuduz antiserumu uygulanırdı. Ne yazık ki başvurduklarında yedi günden fazla süre geçmiş, geç kaldılar" ifadelerini kullandı.
Son dakika bilgisine göre kuduz olan Mustafa Erçetin'in sağlık durumu ağırlaştı. Demir, "Durumu ailesinden saklamış. Kolunda karıncalanma gibi bulgular başlayınca ailesi hastaneye götürmüş. Ancak o zaman köpeğin ısırdığını söylemiş. Virüs, merkezi sinir sistemine girdikten sonra aşı ve serum etki maalesef etmiyor." Açıklamasını yaptı.
KUDUZ TEMASLA BULAŞABİLİR VE ÖLÜMCÜL!
Kuduzun temasla da bulaşabildiğini ve ilk testte negatif çıkan sonucun tekrarlanan testlerde pozitife dönebileceğini belirten Dr. Demir "Kesinleşen kuduz vakasında üçüncü kez tekrarlanan testte pozitif ifadelerini kullandı.
Ölümcül bir hastalık olduğunu vurgulayan Dr. Demir, literatürde kurtulan sadece bir vaka bulunduğunu aktardı. Bu vakanın da şaibeli olduğunu belirtti.
Demir, aşılı olup olmadığı bilinmeyen bir hayvan (kedi, köpek, vahşi hayvanlar) tarafından ısırılan ya da tırmalanan kişinin 24 saat içinde kuduz istasyonu olan bir merkeze gitmesi gerektiğine de dikkat çekti.