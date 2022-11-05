MUSTAFA ERÇET'İN SAĞLIK DURUMU KRİTİK!

Yapılan tetkiklerde 'sudan korkma', 'tükürük salgısında artış', 'hırçın davranışlar' ve anlamsız konuşmalar gibi belirtileri de gösteren Mustafa Erçetin'in kuduz olduğu saptanmıştı.

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi F. Gökçe Demir konuyla ilgili "Eğer ısırıldıkları gibi hastaneye gitselerdi aşı ve kuduz antiserumu uygulanırdı. Ne yazık ki başvurduklarında yedi günden fazla süre geçmiş, geç kaldılar" ifadelerini kullandı.