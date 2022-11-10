Haberler Yaşam Haberleri Küf Lekesi Nasıl Çıkar? Halı, Kumaş Ve Koltuktaki Küf Lekesi Nasıl Çıkar, Neyle Kapatılır?
Giriş Tarihi: 10.11.2022 14:22 Son Güncelleme: 10.11.2022 14:22

Küf Lekesi Nasıl Çıkar? Halı, Kumaş Ve Koltuktaki Küf Lekesi Nasıl Çıkar, Neyle Kapatılır?

Havada bulunan sporların sıcak ve nemli ortamda çoğalmasına küf nedir. Küfler, sıcak, rutubetli ve karanlık ortamlarda üreyen bir mantar türü olarak bilinir. Günlük hayatımızda kıyafetlerimizde, evimizin duvarlarında, çatı katlarında, banyo ve tuvaletlerde, ekmeklerde, sebze ve meyvelerde küflerle karşılaşmak oldukça yaygındır. Bu küflerin bulunduğu yerdeki lekeleri çıkarmak oldukça zordur. Bu konu hakkında insanlar oldukça rahatsızdır. Küf lekesi nasıl çıkar? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Halı, kumaş ve koltuktaki küf lekesi nasıl çıkar? İşte tüm detaylar…

Küf Lekesi Nasıl Çıkar? Halı, Kumaş Ve Koltuktaki Küf Lekesi Nasıl Çıkar, Neyle Kapatılır?

Hayatımızın birçok yerinde karşılaşmış olduğumuz küf; sebze, meyve, halı, pencere kenarı duvar dibi gibi yerlerde oldukça fazla bulunur. Bunun sebebi havasız, nemli ve karanlık yerlerde üreyen bir mantar türüdür. Bu küfler, doğada da çok bulunmaktadır. Genellikle doğada toprakta, saman, tohum, hububat ve ağaçlarda çok miktarda küf vardır. Bu küflerin meydana geldiği yerlerde oluşan lekelerin çıkması oldukça zordur. İnsanları çileden çıkaran gitmeyen lekeler hakkında vatandaşlar bilgi sahibi olmak istiyorlar. Küf lekesi nasıl çıkarılır? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. İşte tüm detaylar.

KÜF LEKESİ NASIL ÇIKARILIR?

Nemli ve sıcak yerlerde oldukça fazla bulunan küflerin neden olduğu lekeler insanları çileden çıkarmaktadır. Özellikle de çamaşırlardaki küf lekesi moralimizi bozabilir ve lekenin çıkamaması bizi zor bir duruma sokabilir. Bunun için yapmanız gereken bir leğenin içine ılık bir su ilave edin. Daha sonra küf lekesi bulaşan bir kıyafetinizi bu suya koyunuz. Daha sonra almış olduğunuz bir bardak sütü küf lekesinin üzerine dökün ve küf lekesi olan yeri elinizle iyice çitileyin. Son olarak ise bu şekilde biraz beklettikten sonra iyice yıkayın. Küf lekesinin kaybolduğunu göreceksiniz.

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HALIDA KÜF LEKESİ

Evinize bir misafir geldi ve halınızda meydana gelen küflenmeyi gördü. Sizin moralinizin bozulmasına neden olan halıdaki meydana galen küflerin nasıl çıkarılacağı konusunda endişe ediyor iseniz yapmanız gerekenler şunlardır; Halıdaki küf lekesini çıkarmak için öncelikle küfü bir fırça yardımı ile iyice temizleyin. Daha sonra elinize elektrik süpürgesi yardımı ile iyice çekin. Bunları yaptıktan sonra önce sabunlu su yapın ve küflenmiş olan bölümü bir bez veya sünger yardımı ile bastırarak iyice silin. Daha sonra bir bardak suyun içine yarım limon sıkın ve sofra tuzu ile beraber karıştırıp küf lekesini aynı şekilde temizlemeye devam edin. Zamanla bu lekenin çıktığını göreceksiniz.

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KUMAŞTA KÜF LEKESİ

Kumaşlarınızda meydana gelen küfler canınızı sıkıyor ise yapmanız gerekenler şunlardır;

• Evinizde karbonat var ise bu karbonat ile suyu karıştırarak cıvık bir hamur elde ediniz.

•Daha sonra bu hamuru küflenmiş olan koltuk yüzeyine iyice yedirin ve fırçalayınız.

•Bunları yaptıktan sonra yarı yarıya beyaz sirke ve suyu karıştırarak bir solüsyon hazırlayınız. Ve daha sonra karbonat ile fırçaladığınız lekeyi iyice yıkayınız. Kumaş üzerinde bulunan lekenin çıktığını göreceksiniz.

KOLTUKTA KÜF LEKESİ

Küf lekesi meydana gelen koltuğunuzu temizlemek için öncelikle yapmanız gerekenler şunlardır; Koltuktan lekeyi temizlemek için bir litre suya sıvı sabun ilave ediniz. Daha sonra sünger yardımı ile koltukta bulunan küf lekesinin olduğu yere bolca bu karşımı sürelim. Bunları yaptıktan sonra diğer yöntem ise su ile sirke karışımı yapmak veya su ve amonyak karışımı yapmaktır. Su dolu bir kaba sirke ilave ediniz ve küflenme olan yeri iyice sünger yardımı ile bastırarak temizleyiniz. Diğer bir yöntem ise su dolu bir kaba birazcık amonyak ilave ediniz. İlave ettikten sonra koltuğunuzdaki küf lekesi bulunan yere aynı şekilde bir sünger veya bez yardımı ile iyice temizleyiniz. Bu karışımlardan birini seçip koltuklarınızdaki küf lekesini temizleyebilirsiniz.

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Küf Lekesi Nasıl Çıkar? Halı, Kumaş Ve Koltuktaki Küf Lekesi Nasıl Çıkar, Neyle Kapatılır?
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