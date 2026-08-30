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Giriş Tarihi: 30.08.2026

Küfür yüzünden çıkan kavga, cinayetle bitti

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Küfür yüzünden çıkan kavga, cinayetle bitti
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ADANA'nın Yüreğir ilçesinde, önceki gece iki grup arasında küfürleşme yüzünden başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Bu sırada Suriye uyruklu Taha Humuslu Muhammed (22), tabanca ile vurularak yaralandı. Silahı kullanan şüpheli ve arkadaşları olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulans ile hastaneye kaldırılan ağır yaralı Muhammed, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Genç adamın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken polis, olaya karışan firari şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Küfür yüzünden çıkan kavga, cinayetle bitti
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