Küfürleşmenin sonunda kan aktı

Adana'da iki husumetli ailenin kavgası cinayetle bitti. 19 yaşındaki Akın Pıtırlı, sokakta kendisine küfür ettiğini ileri sürdüğü Murat Özsoy'u (55) bıçakla öldürürken, oğulları Kemal (24) ve Mustafa Özsoy'u (20) yaraladı. Olaydan sonra katil zanlısı Akın Pıtırlı ile kavgaya karıştığı öğrenilen babası Şaban Pıtırlı (58) polis tarafından yakalandı. Olay Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi 4024 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Pıtırlı ailesinin evinden 6 ay önce 30 bin lira çalındı. Parasını çalınan aile, aynı zamanda komşuları olan Özsoy ailesinden şüphelendi. Bunun üzerine iki aile arasında husumet başladı.

ÖNCE TARTIŞTILAR

Kemal ve Mustafa Özsoy kardeşler, motosikletini park eden Akın Pırıltı ile tartıştı. Tartışmaya çocukların babaları da karıştı. Her iki aile birbirlerine saldırdı. Akın Pıtırlı, Murat Özsoy'u öldürürken, iki kardeşi de yaraladı. Akın Pıtırlı ile babası Şaban Pıtırlı polis tarafından yakalandı. Şüphelinin ifadesinde, "Evin önünde motorumu park ederken iki kardeş bana küfür edip saldırdılar. Ailemi korumak için ben de bıçakla saldırdım" dediği öğrenildi.