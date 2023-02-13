Kul Hakkı İle İlgili Ayetler – Kuran’da Kul Hakkı Hangi Ayette Geçiyor?

Kul hakkı ile ilgili ayetler söz konusu olduğunda birçok örnek karşınıza çıkacaktır. Kul hakkı ile ilgili ayet ve hadisler incelenerek konunun kavranması çok daha kolay olacaktır. Kuran'da kul hakkı hangi ayette geçiyor araştırması için Kuran'ı kendiniz de inceleyebilirsiniz. Dilerseniz bu ayetleri not alarak hayatınıza yeni bir boyut kazandırabilirsiniz. Kul hakkı ile gelmeyin ayeti gibi konunun ilgi çeken yönleri için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Kul Hakkı İle İlgili Ayetler

Yüce Rabbimiz iki günah ile karşısında çıkılmamasını emreder. Bunlardan ilki kendisine şirk koşulması, diğeri ise kul hakkıdır. Kuran'da kul hakkı ile ilgili çok sayıda ayet vardır. Söz konusu ayetlerden bir kısmını aşağıda bulabilirsiniz.

Bakara Suresi'nin 188. Ayeti: Aranızda birbirinizin mallarını haksız yere yemeyin.

Bakara Suresi'ni 215. Ayeti: Sana, Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki: Maldan harcadığınız şey, ebeveyn, yakınlar, yetimler, fakirler ve yolcular için olmalıdır. Şüphesiz Allah yapacağınız her hayrı bilendir.

Nisa Suresi'nin 2. Ayeti: Yetimlere mallarını verin, temizi pis olanla değişmeyin, onların mallarını kendi mallarınıza katarak kendi malınızmış gibi yemeyin. Çünkü bu, büyük bir günahtır.

Nisa Suresi'nin 10. Ayeti: Haksızlıkla yetimlerin mallarını yiyenler şüphesiz karınlarına ancak ateş tıkınmış olurlar. Zaten onlar alevlenmiş ateşe gireceklerdir.

Kuran'da Kul Hakkı Hangi Ayette Geçiyor?

Kuran'da kul hakkı ile ilgili çok sayıda ayet vardır. Ayetlerin yanı sıra Peygamber Efendimiz (S.A.V.) de hadisleri ile kul hakkının ne denli kötü ve büyük bir günah olduğuna vurgu yapmıştır. Bakara, Nisa, Enam suresi başta olmak üzere hemen hemen Kuran'ın bütün surelerinde kul hakkına atıfta bulunulmuştur.

Yüce Rabbimiz kul hakkı ile ilgili Kuran'ın birçok yerinde insanları ikaz etmiştir. Emirlerine uyulmaması halinde kullarını cezalandıracağını bildirmiştir.