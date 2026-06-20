Kül olan ormanlarımızı ‘iyilik fidanları’ yeşertiyor

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından başlatılan "1 İyilik 1 Fidan" kampanyası kapsamında 915 bin 235 fidan toprakla buluştu. TDV ile Orman Genel Müdürlüğü arasında 2021'de imzalanan protokol çerçevesinde, özellikle orman yangınlarından etkilenen bölgeler başta olmak üzere çeşitli alanlarda fidan dikimi gerçekleştiriliyor. Kampanya kapsamında Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Bursa, İstanbul, Antalya, Çanakkale, Sivas, Adıyaman ve Diyarbakır'ın da aralarında bulunduğu 29 ilde 35 farklı TDV Hatıra Ormanı oluşturuldu. İstanbul ve Bursa'da "Gazze Şehitleri Hatıra Ormanı", Gaziantep'te ise "Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı" kuruldu. Erzincan, Erzurum, Yozgat, Kırıkkale ve Çorum'da yapılacak sonbahar dikimlerinin tamamlanmasıyla hatıra orman sayısı 40'a yükselecek.

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