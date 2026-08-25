Kulak ağrısı şikayetiyle gitti: 5 yaşındaki çocuğun kulağından çıkan şoke etti!

KULAK AĞRISI ŞİKAYETİYLE GİTTİ

Kenenin özellikle piknik alanlarında çocukların vücutlarına yapışabildiğini ifade eden Op. Dr. Faruk Özkırış, "Yaklaşık 1 aydır kulak ağrısı şikayeti olan çocuk hastayı değerlendirdiğimizde sağ kulağında yabancı bir cisim, bir böcek olduğu gözlendi. Bu cismi çıkardığımızda kene olduğunu gördük. Hemen gerekli müdahaleyi yaparak keneyi çıkardık. Tedavisini düzenledik ve takibimize aldık. Özellikle yaz aylarında piknik yerlerine giden insanlarımızın, çocuk yaş gurubunda otluk alanda oynarken keneler çocukların vücutlarına yapışabilir. Kulak yoluna girebilmekte. Onun için böyle kulak ağrısı olan çocukları ihmal etmemek, en yakın sağlık kuruluşuna göstermek uygun olacaktır" dedi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör