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Giriş Tarihi: 25.08.2026 12:57

Kulak ağrısı şikayetiyle gitti: 5 yaşındaki çocuğun kulağından çıkan şoke etti!

Eskişehir'de kulak ağrısı şikayetiyle özel bir hastaneye götürülen 5 yaşındaki çocuğun kulağından canlı kene çıkarıldı. Op. Dr. Faruk Özkırış, kenenin dış kulak yolunda cilde yapıştığını ifade ederek kulak ağrılarının ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.

DHA Yaşam
Kulak ağrısı şikayetiyle gitti: 5 yaşındaki çocuğun kulağından çıkan şoke etti!
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Eskişehir'de uzun süre kulak ağrısı yaşayan çocuk, ailesi tarafından bir özel hastaneye götürüldü. Burada yapılan kontrolde, çocuğun sağ kulağında, dış kulak yolunda cilde yapışan ve kanamaya neden olan canlı kene tespit edildi. Op. Dr. Faruk Özkırış tarafından hastanede yapılan operasyonla kene çıkarıldı. Sağlık durumu iyi olduğu belirtilen çocuk, taburcu edildi.

KULAK AĞRISI ŞİKAYETİYLE GİTTİ

Kenenin özellikle piknik alanlarında çocukların vücutlarına yapışabildiğini ifade eden Op. Dr. Faruk Özkırış, "Yaklaşık 1 aydır kulak ağrısı şikayeti olan çocuk hastayı değerlendirdiğimizde sağ kulağında yabancı bir cisim, bir böcek olduğu gözlendi. Bu cismi çıkardığımızda kene olduğunu gördük. Hemen gerekli müdahaleyi yaparak keneyi çıkardık. Tedavisini düzenledik ve takibimize aldık. Özellikle yaz aylarında piknik yerlerine giden insanlarımızın, çocuk yaş gurubunda otluk alanda oynarken keneler çocukların vücutlarına yapışabilir. Kulak yoluna girebilmekte. Onun için böyle kulak ağrısı olan çocukları ihmal etmemek, en yakın sağlık kuruluşuna göstermek uygun olacaktır" dedi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ESKİŞEHİR

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Kulak ağrısı şikayetiyle gitti: 5 yaşındaki çocuğun kulağından çıkan şoke etti!
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