Küle dönen ev yangınında aynı aileden bir çocuk öldü 5 kişi yaralandı

Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Büyüktepe mahallesinde bugün sabaha karşı saat 04.00 sıralarında yaşanan üzücü olayda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek evi tamamen sardı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldığı yangında 7 yaşındaki Melike D. adında kız çocuğunun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken yangından etkilenen Anne-Baba ve ailenin 3 çocuğu sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangında hayatını kaybeden küçük kız çocuğunun cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Evin tavanının ahşap olması nedeniyle alevlerin kısa sürede büyüdüğü belirlenirken, yangının çıkış nedeni ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.