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Giriş Tarihi: 21.06.2026 17:49

Kulp'ta feci kaza! Aynı aileden 2 kişi öldü

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilde aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti. 2'si ağır 4 kişi ise yaralandı.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Kulp’ta feci kaza! Aynı aileden 2 kişi öldü
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Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsal Hamzalı Mahallesi Derindere Sokak'ta Fırat Çiftçi'nin kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybedilmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada araçta bulunan aynı aileden Nurşen Çiftçi (38), eşi Fırat Çiftçi (40), Yağız Efe Çiftçi (3), Alperen Çiftçi (10), Yusuf Mert Çiftçi (13) ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazanın Batman'ın Sason ilçesine yakın olması nedeniyle olay yerine Batman'dan 4 ambulans, 1 UMKE ve 1 itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Sason Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan müdahaleye rağmen Nurşen Çiftçi ve oğlu Yağız Efe Çiftçi hayatını kaybetti. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Anne ve oğlunun cenazeleri otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#DİYARBAKIR

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Kulp'ta feci kaza! Aynı aileden 2 kişi öldü
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