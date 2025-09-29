Kültür Bakanlığından Sinema sektörüne rekor destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı uzun metraj, ortak yapım ve çekim sonrası türlerindeki 24 projeye toplam 142 milyon 400 bin lira destek sağladı. Bakanlığın bu desteğiyle birlikte 2025 yılında sinema projelerine aktarılan toplam destek miktarı 359 milyonu aşarak rekor seviyeye ulaştı.Sinema sektör temsilcilerinden oluşan Sinema Destekleme Kurulunca belirlenen ve Türk sinemasının gelişiminde önemli rol oynayan bu desteklerden 9'ar adedini "İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım" ve "Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım", 4'ünü "Ortak Yapım" ve iki tanesini ise "Çekim Sonrası" türlerindeki projeler oluşturdu.

USTA YÖNETMENLERE DESTEK

Bakanlığın desteklediği projeler arasında Altın Ayı ödüllü ünlü yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun "Bağlılık Ayda" ile bir önceki filmi "Son Hasat" ile Toronto Film Festivalinde dünya prömiyerini gerçekleştiren yönetmen Cemil Ağacıkoğlu'nun "Sessiz Dağ" adlı projesi de yer aldı. Sektöre genç ve yetenekli yönetmenlerin kazandırılması amacıyla verilen ilk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım türünde ise 9 projeye destek sağlandı.