Kültür, sanat ve gastronominin kalbi Bursa Kültür Yolu’nda atıyor: Konserler, sergiler, lezzet noktaları ve söyleşiler...

TÜRKİYE KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ BURSA'DA ÜÇÜNCÜ KEZ SANATSEVERLERLE BULUŞUYOR

Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, 2021 yılında tek şehirle başlayan Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bugün yedi bölge ve 26 şehre ulaşan büyük bir kültür hareketine dönüştüğünü belirterek, Bakanlık olarak kültür ve sanatı toplumun her kesimine ulaştırmayı, şehirlerin kültürel mirasını görünür kılmayı ve kentleri birer marka şehir haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Festivalin bu yılki sekizinci durağının, tarihi ve kültürel mirasıyla öne çıkan Bursa olduğunu ifade eden Yazgı, "Bu yıl aynı zamanda Bursa'nın fethinin 700. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Asırlar önce toprağa düşen o kutlu tohumun bugün kökleri tarihe, dalları geleceğe uzanan ulu bir çınara dönüşmesinin gururunu hep birlikte yaşıyoruz." dedi.

"Bu müstesna şehirde geleneksel sanatlarımızın, kadim zanaatlarımızın ve halk kültürümüzün en güzel örnekleri yeniden hayat bulacak." diyen Yazgı, Yaşayan Miras Bursa Sergisi ve uygulamalı atölyelerle ziyaretçilerin somut olmayan kültürel mirası yakından tanıma fırsatı bulacağını ifade etti.