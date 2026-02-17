Kültür ve Sanat Politikalarının geleceği tartışıldı

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanı İskender Pala'nın katılımıyla yapılan toplantıya sanatçılardan Orhan Gencebay, Hülya Koçyiğit , Ali Saydam, Prof. Dr. Ümit Memiş, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da katıldı.

KÜLTÜR POLİTİKALARI MASAYA YATIRILDI

Toplantıda, Türkiye'nin köklü kültür birikiminin korunması, kültürel üretimin desteklenmesi ve sanat alanında sürdürülen çalışmaların daha güçlü bir zeminde ilerlemesine yönelik başlıklar ele alındı. Kültür politikalarının yerel ve ulusal ölçekte etkin şekilde uygulanabilmesi, kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesi ve kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması yönünde yürütülen çalışmalar kapsamlı biçimde değerlendirildi. Ayrıca kültür ve sanat alanındaki projelerin mevcut durumu, kurumsal katkılar ve önümüzdeki döneme ilişkin planlamalar üzerinde duruldu. Toplantıda sürdürülebilir ve bütüncül kültür politikalarının, toplumsal hafızayı güçlendiren ve ortak değerleri pekiştiren yönüne dikkat çekildi.

ERGÜN TURAN KÜLTÜREL MİRAS VURGUSU YAPTI

Toplantı kapsamında söz alan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Fatih'te yürütülen somut ve soyut kültürel miras çalışmalarına ilişkin bilgi vererek şunları söyledi:"Fatih, binlerce yıllık medeniyet birikiminin merkezidir. İlçemizde yürüttüğümüz çalışmalarla hem somut kültürel mirası ihya ediyor hem de geleneksel sanatlarımızı ve kültürel değerlerimizi yaşatmaya gayret ediyoruz. Kültür politikalarının yerel yönetimlerle güçlü bir iş birliği içerisinde yürütülmesi büyük önem taşıyor. Bu toplantının kültür ve sanat alanındaki çalışmalarımıza katkı sunmasını temenni ediyorum."

Toplantı, kültür ve sanat alanında yürütülen çalışmaların güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerin ardından sona erdi.