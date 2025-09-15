Haberler Yaşam Haberleri Kültür ve sanatın yeni durağı Haydarpaşa
Giriş Tarihi: 16.9.2025

Kültür ve sanatın yeni durağı Haydarpaşa

Tarihi Haydarpaşa Garı, yalnızca trenlerin kalkış noktası değil, aynı zamanda kültür ve sanatın da yeni durağı oluyor. 2016’da başlatılan dönüşüm projesiyle tarihi gar, performans sanatlarından arkeolojiye kadar pek çok alanda kültür-sanat merkezi haline gelecek

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Kültür ve sanatın yeni durağı Haydarpaşa

İstanbul'un simge yapılarından tarihi Haydarpaşa Garı, artık yalnızca trenlerin kalkış noktası değil, aynı zamanda kültür ve sanatın da yeni durağı olacak. 2016'da başlatılan dönüşüm projesiyle tarihi gar, performans sanatlarından arkeolojiye kadar pek çok alanda Anadolu Yakası'nın en büyük kültür-sanat merkezi haline gelecek.

Projenin ayrıntılarının yakında açıklanacağını belirten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tarihi Haydarpaşa Garı'nda hızla devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek sürece ilişkin bilgiler aldı.

BAKAN ERSOY INCELEDI
Projenin tüm ayrıntılarını kısa süre içerisinde açıklayacaklarını belirten Bakan Ersoy, "Tarihi Haydarpaşa Garı, tren taşımacılığı sürerken kültürün ve sanatın da merkezi olacak. Tarihi yapıda başlattığımız büyük dönüşümü yerinde inceleyerek proje alanında sürece ilişkin bilgiler aldık. Anadolu Yakası'nı çok yakında yeni bir kültür ve sanat merkezine kavuşturacağız. Projemiz hızla devam ediyor. Kısa süre içerisinde tüm ayrıntılarını paylaşacağımız proje, Haydarpaşa'yı, kültür ve sanatla yeniden İstanbul'un kalbine taşıyacak" ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kültür ve sanatın yeni durağı Haydarpaşa
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz