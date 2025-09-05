Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Kayseri’de Kültür Yolu Festivali’nin açılışına katıldı

Türkiye'de 20 şehri kapsayan Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Kayseri'deki açılış törenine, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ile birlikte Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, milletvekilleri ilçe belediye başkanları, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı.

"SIRADAN BİR ŞEHİRDE OLMADIĞINIZI HEMEN ANLIYORSUNUZ"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy konuşmasında, Kayseri'den övgü dolu sözlerle bahsederek, "Öncelikle şunu çok açık bir şekilde ifade etmek isterim; Kayseri'ye geldiğinizde, Kayseri'nin sokaklarında dolaşmaya başladığınızda sıradan bir şehirde olmadığınızı hemen anlıyorsunuz. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak ülkemizin ve medeniyetimizin bu özel şehrine her zaman ayrı bir önem verdik. Kayseri'nin gerek ulusal gerekse uluslararası farklı şehirlerle rekabetinde destek olmanın gayreti içinde bulunduk. Biz bakanlık olarak Kayseri'nin potansiyeline, şehrin enerjisine, Kayserili hemşehrilerimizin çalışkanlığına inanarak bu şehrin çok daha fazlasını başarabileceğinden hiçbir zaman tereddüt etmedik" ifadelerini kullandı.

KAYSERİ 9 GÜN BOYUNCA FESTİVALE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Bakan Ersoy, katılımcı sayısı ile dünyanın en büyük festivali haline gelen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Kayseri'nin eklenmesiyle çok daha zenginleştiğini ifade ederek, festivalle şehirlerin somut ve somut olmayan miraslarını herkesle buluşturmayı ve şehirleri marka şehirler haline getirmeyi amaçladıklarını söyledi. Ersoy, Kayseri'nin kültürüyle, tarihiyle, doğasıyla, turizmiyle, ekonomisiyle ve gastronomisi ile 9 gün boyunca festivale ev sahipliği yapacağını ve Kayseri'nin her yönü ile tanıtılacağını kaydetti.

FESTİVAL KAYSERİ'YE ZENGİNLİK KATACAK

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise festivalin düzenlendiği, 1 milyon 260 bin metrekare alana sahip Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin her yaş grubuna hitap eden donatılara sahip olduğuna işaret ederek, "Kültür Yolu Festivali elbette ki bir zenginlik katacak" dedi.

Türkiye Kültür Yolu Festivali açılışında ayrıca, 'PTT Pul Sergisi, Paranın Yüzünde Anadolu Sezarlardan Sultanlara Kayseri, Pir-i Mimaran Sinan ve Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir' başlıklı sergiler de ziyaretçilere açıldı. Kayseri'deki Türkiye Kültür Yolu Festivali, 6-14 Eylül tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.