Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vali Davut Gül’ü ziyaret etti!

Bakan Ersoy ile Vali Gül, İstanbul'un kültür ve sanat hayatını daha da zenginleştirecek projeler ile şehrin ulusal ve uluslararası alandaki kültürel konumunu güçlendirecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu. İstanbul'un sahip olduğu eşsiz mirasın korunmasının yanı sıra, bu değerlerin daha geniş kitlelerle buluşturulmasına yönelik yürütülen çalışmalar da toplantının önemli başlıkları arasında yer aldı.

KÜLTÜR VE SANAT YATIRIMLARI DEĞERLENDİRİLDİ

Görüşmede, kültürel mirasın korunmasına yönelik devam eden çalışmaların yanı sıra, kültür ve sanat etkinliklerinin daha geniş kitlelere ulaştırılması, şehrin kültürel yaşamını destekleyecek projelerin geliştirilmesi ve kamu kurumları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.