Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 sözleşmeli personel alıyor! 2025 Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 personel alımı başvuru şartları, tarihleri ve branş dağılımı adayların en çok takip ettiği bilgiler arasında yer alıyor. e-Devlet Kapısı üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı - Kariyer Kapısı-İşe Alım (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden alınacak başvurular için araştırmalar hız kazandı. Peki, 2025 Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?
Kültür ve Turizm Bakanlığına toplam 795 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Alımda büro personeli, koruma ve güvenlik personeli, temizlik görevlisi, şoför, aşçı, kütüphaneci gibi pek çok branş yer alıyor.
Başvuru yapılacak iller ve kontenjanlar personel alımı ilanında yerini aldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri 25.08.2025 – 08.09.2025 olarak belirlendi.
Sözlü sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra www.ktb.gov.tr internet adresinden ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden ilan edilecektir.
Genel Şartlar:
Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır:
1. Türk Vatandaşı olmak,
2. Son başvuru tarihi itibarıyla 18 (on sekiz) yaşını tamamlamış olmak,
3. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
6. Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
7. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
BRANŞ BRANŞ ÖZEL ŞARTLAR İÇİN TIKLAYINIZ
İşte, başvuru şekli ve değerlendirme üzerine merak edilenler:
Başvurmak isteyen adaylar, e-Devlet Kapısı üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı - Kariyer Kapısı-İşe Alım İşlemlerinin Yapılması veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir.
Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.
Adaylar sadece merkez ya da bir il ve bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek olup, tercihine göre yapılacak sıralamaya katılacağından, birden fazla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Adaylar alıma ilişkin bilgileri Bakanlığımız internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.