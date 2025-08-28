Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı ne zaman, şartları neler? Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alım ilanı

Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa dahi, kasten işlenen bir suç nedeniyle bir yıl veya daha fazla hapis cezası almamış olmak; ayrıca affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye veya edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve kaçakçılık suçlarından hüküm giymemiş olmak.

Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.