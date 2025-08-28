Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı ne zaman, şartları neler? Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alım ilanı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, kadrosunu güçlendirmek için sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. Adaylardan bazı özel koşulları sağlamaları bekleniyor. Başvurular 25 Ağustos itibarıyla başlamış olup, ilgilenenler süreç hakkında bilgi aramaya başladı. Peki, Bakanlığın personel alımına kimler başvurabilir ve başvuru adımları nasıl ilerliyor? İşte ayrıntılar...
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Kültür ve Turizm Bakanlığı, farklı kadrolarda istihdam edilmek üzere toplam 795 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Başvuru süreci 25 Ağustos 2025 tarihinde başlayacak olup, adaylar başvurularını 8 Eylül 2025 tarihine kadar tamamlayabilecekler.
GENEL ŞARTLAR
Başvuruda bulunacak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde yer alan genel şartlara ve ilan edilen pozisyon için belirlenen özel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Başvuru tarihinin son günü itibarıyla en az 18 yaşını tamamlamış olmak,
Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını aşmamış olmak,
Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa dahi, kasten işlenen bir suç nedeniyle bir yıl veya daha fazla hapis cezası almamış olmak; ayrıca affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye veya edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve kaçakçılık suçlarından hüküm giymemiş olmak.
Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.