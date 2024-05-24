Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan sinema sektörüne yenilikçi destek

2018 Aralık ayında sinema sektöründe yaşanan kriz, film yapımcılarının yeni yapımlarını gösterime sokmama kararı almasına sebep olmuştu. Yaşanan anlaşmazlıklar sonrası Kültür ve Turizm Bakanlığı, sektör uygulamalarında köklü değişiklikler yapan yasa değişikliklerini hayata geçirdi. Bu süreçte, kurumların müşterilerine ücretsiz bilet hediye etme uygulamaları da kaldırılmıştı.

Bakanlık, güven ve şeffaflık sorunlarını çözmek amacıyla Türkiye genelindeki tüm sinema salonlarında satılan bilet bilgilerini derleyen "Sinema Bilet Sistemi"ni geliştirerek şeffaf ve güvenilir bir ortam oluşturdu. Bu sistem, sektör bileşenlerinin ve sinemaseverlerin talepleri doğrultusunda tekrar değerlendirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bu yeni süreci "Kurum Bileti" düzenlemesi adı altında başlatmasıyla, kurumlar bir kez daha müşterilerine ücretsiz biletler sunabilecek. Bu uygulamanın ilk adımı olarak TURKCELL, "GNC Sinema" uygulaması aracılığıyla müşterilerine "1 sinema biletine 1 sinema bileti hediye" kampanyasıyla başladı. Bu kampanya, Türkiye genelindeki geçerli sinemalarda yıl sonuna kadar devam edecek.

Birol Güven: "Film; beyaz perdede, karanlıkta, yüksek sesle ve birlikte izlenir"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven konu hakkında şunları söyledi: "Sektör bileşenlerinin ve sinemaseverlerin talepleri sonrasında bu düzenlemeyi gerçekleştirdik. Bakanlığımızca geliştirilen ve sektörümüz tarafından yoğun olarak kullanılan 'Sinema Bilet Sistemi' ile oluşturduğumuz şeffaflık ve güven ortamı sonrasında 'Kurum Bileti' uygulamasını hayata geçiriyoruz. Tüm detayların Bakanlığımızın sistemi üzerinden takip edilebileceği bu yeni sürecin birçok markanın katkısıyla büyüyerek devam edeceğini ve sektörümüze önemli katkılar sunacağını düşünüyorum."

Bu yenilikçi uygulama, sinema sektöründe şeffaflık ve güven ortamını pekiştirirken, sinemaseverlere de daha erişilebilir seçenekler sunmayı hedefliyor. Bakanlık, bu ve benzeri düzenlemelerle sinema sektörünün daha da güçlenmesini ve geniş kitlelere ulaşmasını amaçlıyor.