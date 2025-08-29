Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Türk Sinemasına dev destek

2024 yılında 60 projeye toplam 6 milyon 621 bin TL destek sağlanmıştı. 2025'in ilk yarısında 40 projeye 6 milyon 694 bin TL destek verilmişken, bu yıl ilk kez ikinci dönem destekleri de açıklanarak toplamda 68 projeye 14 milyon 69 bin TL'lik rekor bir kaynak aktarıldı.

DESTEK ALAN PROJELER

Sinema Destekleme Kurulu'nun değerlendirmeleri sonucunda, 2025 yılının ikinci döneminde;7 senaryo ve diyalog yazım projesine toplam 1 milyon 200 bin TL, 14 kısa kurmaca film yapım projesine toplam 3 milyon 925 bin TL, 4 kısa animasyon film yapım projesine toplam 1 milyon 300 bin TL, 3 uzun metrajlı sinema film geliştirme projesine toplam 950 bin TL olmak üzere toplamda 28 projeye 7 milyon 375 bin TL destek sağlandı.

2025 YILINDAKİ TOPLAM DESTEK 217 MİLYON TL'Yİ AŞTI

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2025 yılında sinema sektörüne sağladığı toplam destek 217 milyon 24 bin TL'ye ulaştı.

UZUN METRAJLI FİLİMLER İÇİN YENİ DESTEKLER YOLDA

Uzun metrajlı sinema film yapım desteklerine ilişkin 2025 yılının ikinci dönem destekleri ise Eylül ayının sonunda açıklanacak. Bakanlığın sağladığı desteklere ilişkin detaylara https://sinema.ktb.gov.tr adresinden ulaşılabilir.