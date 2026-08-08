Kültür Yolu Festivali Kapadokya’ya hareket getirdi

Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkı sağlamak amacıyla bu yıl 26 şehirde gerçekleştirilen Türk Kültür Yolu Festivali'nin Nevşehir ayağı 1-9 Ağustos tarihleri arasında düzenleniyor. Festival kapsamında Türkiye'nin yanı sıra ABD, Fransa, İngiltere, Belçika, Hollanda, Brezilya, Slovakya, Avusturya ve Polonya'dan gelen özel figürlü sıcak hava balonları da Kapadokya semalarında görsel şölen oluşturdu.

Kapadokya Otelciler ve Turistik İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Teyfik Ölmez, festivalin bölge turizmine önemli katkılar sunduğunu söyledi. Özellikle festivalin ilk günlerinde otellerden alınan verilere göre hareketlilik yaşandığını belirten Ölmez, günübirlik ziyaretçilerin bölgedeki işletmelere ciddi katkı sağladığını ifade etti.

"HER GEÇEN YIL DAHA İYİ NOKTAYA GELİYOR"

Türk Kültür Yolu Festivali'nin Kapadokya'da 6'ncı kez gerçekleştirildiğini belirten Ölmez, her yıl önceki organizasyonlarda yaşanan aksaklıkların giderildiğini söyledi.

Ölmez, "Şimdi 6'ncısını yapıyoruz. Bundan önce de 5 tane daha yapılmıştı. Her yıl bir önceki yılın aksaklıkları giderilerek daha iyi bir konuma geliyor" dedi.

İlk yıllarda festival döneminde bölgede ciddi trafik yoğunluğu yaşandığını hatırlatan Ölmez, bu sorunun da büyük ölçüde aşıldığını belirterek, "İlk yıllar yapıldığında Kapadokya'da trafik çok berbat duruma geliyordu. Ama dün tam konser esnasında ben oradan geçtim aracımla. Trafik yoğunluğu dahi oluşmamış. Yani artık bölge bunu hazmetti ve bölge de kabullendi" ifadelerini kullandı.

Teyfik Ölmez

OTELLERDEN ESNAFA FESTİVAL HAREKETLİLİĞİ

Festivalin otellerin doluluk oranlarına etkisinin sınırlı olduğunu ancak bölgedeki diğer işletmelere ciddi ekonomik katkı sağladığını dile getiren Ölmez, özellikle yakın illerden gelen günübirlik ziyaretçilerin sayısında artış yaşandığını söyledi. Ölmez, "Bölgedeki doluluk oranlarına tabii ki çok fazla etkisi olmuyor. Özellikle günübirlik misafirler daha fazla tercih ediyor, yakın illerden geliyorlar. Ama yeme-içme sektörüne, bölgedeki marketlere, kafelere, restoranlara çok ciddi katkı sağlıyor" diye konuştu.

Festivalin müze ve ören yerlerinde de yoğunluk oluşturduğunu belirten Ölmez, ziyaretçilerin günün erken saatlerinden itibaren bölgeye gelerek müzeleri gezdiğini, ardından yeme-içme ve eğlence alanlarında vakit geçirdiğini kaydetti.

"ARTILARI ÇOK FAZLA"

Festivalin bölge ekonomisi açısından olumlu etkilerinin eksilerinden daha fazla olduğunu vurgulayan Ölmez, "Sadece artısını, eksisini hesaplarsak tabii ki artıları çok fazla" dedi.

Ölmez, özellikle konser saatlerinde Kapadokya'da ciddi bir yoğunluk oluştuğunu belirterek, "Festival bölgede çok ciddi yoğunluk oluşturuyor. Özellikle konserler esnasında yoğunluk var. Her türlü işletmeye de büyük destek sağlıyor" ifadelerini kullandı.

KAPADOKYA'DA "ÇÖP" UYARISI

Festivalin bölgeye getirdiği yoğunluğun beraberinde çevre temizliği konusunda da bazı sorunlar oluşturduğuna dikkat çeken Ölmez, Kapadokya'nın dünya kültür mirası niteliğine sahip özel bir bölge olduğunu vurguladı. Festival döneminde belediyelerin ve ilgili ekiplerin yoğun temizlik çalışması yürüttüğünü belirten Ölmez, ziyaretçilere de çevre konusunda daha duyarlı olmaları çağrısında bulundu.

Ölmez, "40-50 bin, 100 bin kişinin kirlettiği bölgeyi 15-20 kişi temizleyemez. Bölgemize biraz daha özen gösterirse gelen misafirlerimiz, çöp konusunda çok iyi olur" dedi.

"BÖLGE KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ'Nİ BENİMSEDİ"

Kapadokya'nın her geçen yıl festivale daha fazla uyum sağladığını ifade eden Ölmez, organizasyonun artık bölge tarafından da benimsendiğini söyledi. Ölmez, "Her geçen yıl bir önceki yıla göre daha da profesyonelleşiyoruz. Artık bölge de Kültür Yolu Festivali'ni benimsedi. Sorunsuz bir şekilde festival devam ediyor şu anda" diye konuştu.

Festivalin 9 gün sürmesinin ise bölgedeki kolluk kuvvetleri ve belediye personeli açısından yoğun bir çalışma temposu oluşturduğuna dikkat çeken Ölmez, festival süresinin ilerleyen yıllarda yeniden değerlendirilebileceğini söyledi.

Ölmez, "Çok uzun, 9 gün. Tabii ki bununla beraber bölgemizde faaliyet gösteren, festivalde görev alan kolluk kuvvetlerimiz, belediye personellerimiz çok fazla yoruluyorlar. Belki biraz daha kısa olsa çok daha iyi mi olur diye düşünüyorum. Tabii ki bu göreceli bir kavram. Büyüklerimizin düşündüğü bir şey. Ama sonuç itibarıyla bölgemize çok ciddi bir katkısı var bu festivalin" ifadelerini kullandı.