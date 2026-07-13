Kültür Yolu Festivali’nde ikinci gün coşkusu: Sefo konserinde on binler buluştu

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında bu yıl üçüncü kez düzenlenen Van Kültür Yolu Festivali, ilk iki gününde her yaştan ziyaretçiyi kültür, sanat ve eğlence dolu etkinliklerde buluşturdu. Kentin farklı noktalarında gerçekleştirilen sergiler, yaşayan miras etkinlikleri, atölyeler, çocuk programları ve konserler yoğun ilgi görürken, festival alanları gün boyu ziyaretçilerle doldu.

GEÇMİŞİN İZLERİ SERGİ VE ATÖLYELERDE YAŞATILDI

Festival kapsamında Van Müzesi'nde ziyarete açılan "Yaşayan Miras: Van Sergisi" ile "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri" sergileri ikinci günde de ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Van'ın kültürel zenginliğini ve Osmanlı mirasını yansıtan sergiler, ziyaretçileri tarih ve kültür yolculuğuna çıkardı. Yaşayan Miras Kısa Film Gösterimleri'nde ise geleneksel sanatların ustaları ve üretim süreçleri anlatılarak kültürel mirasın yaşayan yönü izleyicilerle buluşturuldu. Van Müzesi'nde düzenlenen kaligrafi atölyesinde katılımcılar güzel yazı sanatını uygulamalı olarak öğrenirken, kaligrafinin kültürel mirastaki yeri hakkında da bilgi aldı.

ÇOCUK KÖYÜNDE RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Atatürk Kültür Parkı'nda kurulan Çocuk Köyü de festivalin en yoğun ilgi gören alanlarından biri oldu. Şişme oyun parkları, dijital oyunlar, panayır çadırları, geleneksel yarışmalar, Karagöz Atölyesi ve VR Balon Turu gibi etkinliklerde çocuklar gün boyunca eğlenceli vakit geçirdi. ASELSAN Çocuk Şenliği kapsamında kurulan Tekno Macera Tırı da çocukları bilim ve teknolojiyle buluşturdu. İnteraktif deneyim alanları ve bilim gösterilerinin yer aldığı etkinliklerde çocuklar hem eğlendi hem de yeni teknolojileri yakından tanıma fırsatı buldu. Van Müzesi'nde çocuklara özel düzenlenen kaligrafi atölyesinde ise minik katılımcılar, uzman eğitmenler eşliğinde geleneksel yazı sanatını deneyimledi.

SEFO KONSERİNDE ON BİNLER BULUŞTU

Festivalin ikinci günü, Atatürk Kültür Parkı'nda saat 21.00'de başlayan rap sanatçısı Sefo konseriyle büyük bir coşkuya sahne oldu. On binleri aşkın kişinin katıldığı konserde alanı dolduran müzikseverler, sanatçının sevilen şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde sahne ve ışık gösterileri geceye renk katarken, Sefo'nun yaza damga vuran şarkıları eşliğinde Vanlılar uzun süre doyasıya eğlendi. Festival alanını dolduran binlerce kişi, konser boyunca cep telefonlarının ışıklarıyla görsel şölen oluştururken, etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.