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Giriş Tarihi: 23.07.2026 17:20

Kültür Yolu Festivali'ni en çok çocuklar sevdi! Etnospor deneyim alanına büyük ilgi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Konya Kültür Yolu Festivali devam ediyor. Festival kapsamında özellikle çocuklar için yapılan etkinler dopdolu ve heyecanlı geçiyor. Çocuklar Etnospor Deneyim Alanı’na da yoğun ilgi göstererek keyifli anlar yaşıyor.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Konya Kültür Yolu Festivali tüm hızıyla devam ediyor. Konya Kültür Yolu Festivali, konserlerden sergilere, söyleşilerden atölyelere uzanan etkinliklerle 26 Temmuz'a kadar Konyalıları ve şehir dışından gelen ziyaretçileri kültür ve sanatla buluşturacak. Festival kapsamında en çok yoğunluğun yaşandığı yerlerden biri de Çocuk Köyü oldu. Etkinliklerle çocuklar gün boyunca eğlence dolu anlar şayıyor. Kültür Park Çocuk Etkinlik Alanı'nda kurulan alanda şişme oyun parkları, dijital oyunlar, panayır çadırları, atölye çalışmaları, geleneksel yarışmalar, Karagöz atölyesi ve VR balon turu büyük ilgi gördü. Ailelerin de katılımıyla Çocuk Köyü, festivalin en canlı duraklarından biri oldu.

ETNOSPOR ALANINA İLGİ BÜYÜK

Aynı alanda kurulan Etnospor Deneyim Alanı da festival coşkusuna farklı bir boyut kattı. Geleneksel spor ve oyun kültürünü tanıtmayı amaçlayan etkinliklerde katılımcılar ata sporlarını yakından tanırken, uygulamalı deneyimlerle geleneksel oyunları keşfetme fırsatı buldu. Her yaştan katılımcının ilgi gösterdiği alan, festival programının ilgi gören etkinliklerinden biri olarak öne çıktı.

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Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

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