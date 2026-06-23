‘Kültür Yolu’nda yumurta topuk

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında, 28 Haziran'a kadar konserlerden sergilere, söyleşilerden atölyelere kadar farklı alanlarda çok sayıda kültür ve sanat etkinliği gerçekleştiriliyor. Samsun Müzesi'nde düzenlenen etkinlikte, 'Çarşamba ayakkabısı' ya da 'yumurta topuk' olarak bilinen geleneksel ayakkabılar kursiyerlere tanıtıldı. Atölyede, usta Mithat Özcan, kursiyerlere Çarşamba ayakkabısının yapım aşamaları, kullanılan malzemeler ve yöresel özellikleri hakkında bilgi verdi.

İLGİ ARTIYOR

Meslekte usta sayısının giderek azaldığını dile getiren Özcan, "Şu anda imalat yapan 3-5 arkadaş kaldık. Buna rağmen yurtiçine ve yurtdışına satışlarımız devam ediyor. Almanya, Hollanda, İsviçre, İtalya ve ABD'den talep alıyoruz. En fazla talep şu anda Almanya'dan geliyor, İtalya'dan da ilgi artıyor" dedi.