Kültürel miras yolunda tarihi adım

Bursa Yıldırım Belediyesi, kentin tarihi ve kültürel hafızasına güç katacak önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor. Farklı dönemlere ait kültürel ve manevi değeri yüksek objelerin yanı sıra Bursa'nın geçmişini yansıtan eserlerin yer alacağı müze için ilk adım atıldı. Kültürel ve manevi değeri yüksek çok sayıda objenin yanı sıra, kentin geçmişine ışık tutan tarihi eserlerin yer alacağı müze için çalışma başlatıldı. Proje tamamlandığında, geçmiş ile gelecek arasında güçlü bir bağ kuran ve Bursa'nın tarihi mirasını gelecek nesillere aktaran önemli bir kültür merkezi olacak. Bağışçı Mehmet Fındıkkaya tarafından Yıldırım Belediyesi'ne bağışlanacak etnografik eserler, kurulacak müzenin en değerli parçalarını oluşturacak. Yeni bağışlarla birlikte daha da zenginleştirilmesi planlanan müze; araştırmacılar, öğrenciler ve tarih meraklıları için önemli bir kaynak niteliği taşıyacak. Kütüphane ve seminer salonunun da yer alacağı müze için ilk adım atıldı. Yeşil–Emirsultan hattında planlanan kültür projesi kapsamında hayata geçirilecek müzede sergilenecek eserlerin bağış sürecine ilişkin ön protokol imzalandı. Başkan Yılmaz, "Mehmet Fındıkkaya ile birlikte kentimizin kültür hayatına kalıcı eser kazandırmak amacıyla bir müze projemiz var. 'Hacı Aysel ve Şerif Fındıkkaya' adına yapılması planlanan bu müzeyle birlikte Yıldırım'da kültürel mirasımızı yaşatacak önemli bir merkez oluşturacağız." dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör