Kültürel değerler usta ellerde hayat buluyor

Adana Olgunlaşma Enstitüsünde görevli usta öğreticiler, tarihi ve kültürel unsurları rölyef (kabartma) sanatıyla ahşap üzerine işleyerek kentin tanıtımına katkı sunuyor. Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi'nde bulunan 145 yıllık tarihi binada hizmet veren Adana Olgunlaşma Enstitüsü Kültür Sanat Merkezi, geleneksel sanatların korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Enstitü bünyesinde giyim, el sanatları, kuyumculuk, grafik, seramik ve cam alanlarında üretim yapılırken, usta öğreticiler özellikle rölyef çalışmalarıyla kentin simge yapıları, tarihi mekanları ve yöresel değerlerini rölyef tekniğiyle ahşap tablolara işliyor. Taş Köprü, Büyük Saat, Varda Köprüsü, Anavarza Antik Kenti ve Tepebağ Höyük Evleri gibi kentin tarihi ve simge yapılarının yanı sıra bölgede yetiştirilen portakal ve pamuk gibi ürünlerin işlendiği tablolar, yurt içi ve yurt dışında düzenlenen sergi ve organizasyonlarda sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.