Kültürümüzü resmetti dünya birincisi oldu

Hatay
'da yaşayan 8 yaşındaki Asya Alyanak, 300 binden fazla katılımcının yer aldığı Uluslararası Singapur Sanat Olimpiyatları'nda "Uygarlıklar Yeniden Doğuyor" adlı resmiyle altın madalya aldı. Alyanak, "2 yaşımdan beri resim yapıyorum. Bu resimde bir dünya yaptım, robotlar ve insanlar da yapboz parçaları olan ülkelerin bayraklarını koyuyor. Üstünde folklor oynayan kızlar ve saz çalan robot yaptım. Onun üstünde Topkapı Sarayı
ve Sultan Ahmet Camisi'ni yaptım. Aşağısına Şahmeranı çizdim sonra Mevlana
'yı çizdim ve Galata Kulesi
'ni yaptım " dedi.