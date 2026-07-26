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Giriş Tarihi: 26.07.2026

Kültürümüzü resmetti dünya birincisi oldu

Kültürümüzü resmetti dünya birincisi oldu
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Hatay'da yaşayan 8 yaşındaki Asya Alyanak, 300 binden fazla katılımcının yer aldığı Uluslararası Singapur Sanat Olimpiyatları'nda "Uygarlıklar Yeniden Doğuyor" adlı resmiyle altın madalya aldı. Alyanak, "2 yaşımdan beri resim yapıyorum. Bu resimde bir dünya yaptım, robotlar ve insanlar da yapboz parçaları olan ülkelerin bayraklarını koyuyor. Üstünde folklor oynayan kızlar ve saz çalan robot yaptım. Onun üstünde Topkapı Sarayı ve Sultan Ahmet Camisi'ni yaptım. Aşağısına Şahmeranı çizdim sonra Mevlana'yı çizdim ve Galata Kulesi'ni yaptım " dedi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#HATAY #TOPKAPI SARAYI #GALATA KULESİ #MEVLANA

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Kültürümüzü resmetti dünya birincisi oldu
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