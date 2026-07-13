Kum ocağında ölü bulunmuştu: Yasemin Demir’in infaz edildiği ortaya çıktı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 15 yaşında evlendirilen ve 9 Aralık 2020'de kaybolduktan sonra cansız bedeni bir kum ocağında bulunan 32 yaşındaki Yasemin Demir'in öldürülmesine ilişkin davada verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları kesinleşti. Bölge Adliye Mahkemesi, Yasemin Demir'in eşi Rüstem Demir, görümcesi M. Demir ve yeğeni hakkında "iştirak halinde töre saikiyle kadını kasten öldürme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını oy birliğiyle onadı.

Yasemin Demir'in kaybolmasının ardından eşi tarafından kayıp başvurusunda bulunulmuş, soruşturma sürecinde cinayetle ilgili farklı ihbarlar yapılmıştı. İhbarlarda, Demir'in yasak ilişki gördüğü, "fuhuş yaptığı" iddiası veya eski bir cinayete tanıklık ettiği gerekçesiyle öldürüldüğü öne sürülmüştü. Soruşturmanın seyrini değiştiren gelişme ise görümcesi M. Demir'in polise yaptığı itiraf olmuştu. Vicdan azabı çektiğini belirten M. Demir, Yasemin Demir'in öldürülmeden önce tehdit edildiğini ve cinayetin planlandığını anlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında Yasemin Demir'in cansız bedeni, Bismil-Batman kara yolu üzerindeki bir kum ocağında yapılan kazı çalışmaları sırasında gömülü halde bulunmuştu. Dosyayı inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bularak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onadı. Mahkeme ayrıca, dosyada tutuksuz yargılanan Yasemin Demir'in babası K. Demir ile iki ağabeyi hakkında delil yetersizliği nedeniyle verilen beraat kararlarına yapılan itirazları da reddetti.