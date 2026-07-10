Kum zambağını koparana 699 bin lira ceza

Samsun'un Atakum ilçesi sahilinde doğal olarak yetişen ve nesli tükenme tehlikesi altında bulunan kum zambakları, yaz mevsiminde açan beyaz çiçekleriyle kumsallara ayrı bir güzellik katıyor. Ancak koruma altındaki bu endemik bitkiyi koparanları ağır bir ceza bekliyor. Dünya Doğa Koruma Birliği (IUCN) kriterleri kapsamında korunması gereken türler arasında yer alan kum zambaklarının doğal yaşam alanlarının korunması amacıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Atakum sahilinin İncesu mevkiine uyarı tabelaları yerleştirildi. 2026 yılı itibarıyla kum zambağını koparanlara 699 bin 245 TL para cezası uygulanıyor. Yetkililer, kum zambaklarının doğal yaşam alanlarında bırakılması ve gelecek nesillere aktarılması için vatandaşlardan duyarlılık bekliyor.

KORUMA ALTINDA

Sahilde vakit geçiren vatandaşlardan bazıları, cezanın bu kadar yüksek olduğunu ilk kez duyduklarını belirterek bundan sonra daha dikkatli olacaklarını ifade etti.