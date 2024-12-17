Kumar bağımlılığı 15 yaşa düştü

Türkiye Yeşilay Cemiyeti'nin TBMM'de açıkladığı istatistikler, çocuk ve gençlerde kumar bağımlılığının uyuşturucu bağımlılığını geçerek korkutucu boyutlara ulaştığını gözler önüne serdi. TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu'nda sunum yapan Türkiye Yeşilay Cemiyeti Başkanı Mehmet Dinç, çocuk ve gençlerde kumar ve internet bağımlılığındaki artışa dikkat çekerek, "En çok endişe ettiğimiz ve problem yaşadığımız konu kumar bağımlılığı meselesi. Çocukların ve gençlerin şu anda en büyük tehdit olarak karşısında duran mesele" dedi. Yeşilay'ın danışmanlık merkezlerine yapılan başvurular hakkında bilgi veren Dinç, bu yıla kadar uyuşturucu bağımlılığı başvurularının daha fazla olduğunu, ancak bu yıl kumar ve internet bağımlılığının öne geçtiğini söyledi. Dinç, 2020-2024 yılları arasında kumar bağımlılığı başvurusu yüzde 24 iken, 2024 yılında bu oranın yüzde 12'lik artışla yüzde 36'ya ulaştığını kaydetti. Dinç, internet bağımlılık oranı ise yine son 4 yılda yüzde 5 iken bu oranın da 2024 yılında yüzde 1.19'luk artışla yüzde 6.19'a çıktığını söyledi.