Kumar bağımlılığına karşı harekete geç

Toplumun önemli bir yarası haline gelen yasadışı bahis ve kumar bağımlılığı, alınacak erken önlemler ve sağlanan psikoterapi desteği ile tedavi edilebiliyor. "Kumar, bağımlılığı hızla yayılan ve toplumsal yozlaşmaya davetiye çıkaran bir bağımlılık" diyen Yeşilay Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, 81 ilde 107 danışmanlık merkezinde kumar bağımlılarına yönelik ücretsiz tedavi imkânı sunduklarını belirterek detayları SABAH'a anlattı:Kumar bağımlılığından kurtulmak için öncelikle bunun tedavi edilebilir olduğunu bilmek ve harekete geçmek gerekiyor. Karşımızda, gençleri tuzağa düşürerek kâr etmek için çalışan bir "bağımlılık endüstrisi" duruyor. Bu endüstri 7/24 gençleri sanal kumara özendiren davetkâr içerikler üretiyor.Siz ya da bir yakınınız bağımlılıktan muzdarip ise ALO 115 YEDAM Danışma Hattı'nı arayın. Başvuran kişi veya aileyi, destek almak istediği ilin halkla ilişkiler uzmanına aktarıyoruz. Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimizde kumar bağımlıları için üç aşamalı tedavi planları uyguluyoruz. İlk aşama "bireysel terapi". Bireysel terapide, danışan ile bire bir görüşmeler yaparak kumar bağımlılığının altında yatan nedenleri ele alıyoruz. Hastalığa eşlik eden psikolojik sorunlar, aile ve sosyal çevrede yaşanan sorunlar için destek veriyoruz. Bir diğer tedavi planımız "aile görüşmeleri". İzleme ve takip" sürecinde ise tedavide ilerleme kaydeden kişilerin, davranışlarının sürdürülebilir hâle gelmesi için görüşmeler yapıyoruz. İhtiyaca göre ev ziyaretleri ve telefon görüşmeleriyle bu süreç destekliyoruz. Yüz yüze görüşmeye gelinemediği durumlarda ise online (çevrim içi) görüşmeler yapıyoruz.