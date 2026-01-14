Yeşilay Başkanı Dinç, kumar bağımlılığında güncel verileri paylaştı

İstanbul Yeşilay Genel Merkezi'nde bulunan Camlı Köşk'te kumar bağımlılığı sorunu ve çözümlerinin ele alındığı bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç kumar bağımlılığı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Toplantıda sorunun kaynağı ve çözüm yolları ele alındı, ailelere uyarılarda bulunuldu.



"Aileler hiçbir şekilde suçlamaya girişmesin"



Kumar bağımlılığında ailelerin neler yapması gerektiğine değinen Dinç, "Aileler hiçbir şekilde suçlamaya girişmesin. Kendi kendine bağımlı olan kardeşimizin bu işi çözmesine bırakmasın. Kendilerinin sürece girmeleri, destek olmaları çok önemli. Bu iş irade işi değil, tedavi işi. O yüzden muhakkak tedaviye başvursunlar. Tedavi sürecinde de yanında yer alsınlar. Suçlama dilini bırakarak ve yükü sadece bağımlıların üzerine bırakmaktan vazgeçerek Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinden hem birey olarak hem aile olarak destek almalarını biz ısrarla tavsiye ediyoruz" dedi.



Büyük bir tehdit var büyük bir tehlike var



Kumar bağımlılığının insanlar üzerinde oluşturduğu risk ve tehdide değinen Mehmet Dinç, "Artık tehlike ve tehdidin altını çizmiyoruz, tehlikeyle ve tehditle alakalı bağırıyoruz. Büyük bir tehdit var, büyük bir tehlike var. İnsanımız kumar bağımlılığıyla alakalı çok büyük bedeller ödüyor. Şu anda ödüyor ve çok daha büyük bedeller ödemesin diye acil adımların atılmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi.



"Kumar bağımlılarının ilk oynama yaşının yüzde 34'ü 18 yaşın altında"



Kumar bağımlılığında yaş oranının düşüşünden ve her vatandaşın tehlike altında olduğu konusunda konuşan Dinç, "Kumar bağımlılarının ilk oynama yaşları olarak gördüğümüz yaşlar, yüzde 34'ü 18 yaşın altında. Bu çok büyük bir tehdit ve tehlike. Gelişim çağında beyninin ve diğer fiziksel özelliklerinin halen gelişmekte olduğu bir dönemde bağımlılığın gelişimsel nörolojik bir iz olarak insanın hayatında yer almasının uzun vadede ne kadar kalıcı etkileri olduğunun çok farkındayız. Artık kumar dediğimizde aklımıza gelmesi gereken büyük oranda ekranlar ve oyunlardır. Oyun olarak görünen kumar unsurlarıdır. En büyük tehdit ekranlar ve oyunlar üzerinden insanımıza ulaşmaya başlıyor" dedi.



Her şehirde Yeşilay Danışmanlık Merkezimiz var



Sorunun büyük olduğu kadar çözüm yollarının da varlığını anlatan Mehmet Dinç, "Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimiz var, ulaşılabilir durumdalar. Her şehirde var, 105 noktada var. Ücretsizler. Dolayısıyla kumarda zaten her şeyimi kaybettim, bir daha buraya nasıl para yatırayım derdi olmasın. Ücretsiz bir şekilde bu hizmeti yürütüyoruz. Devlete geçecek kaydım, karıma çıkacak, memur olmayacağım, memurluğum ilerlememe mani olacak diye korkmasınlar. Yeşilay bir sivil toplum kuruluşudur. Bize gelen veriyi kimseyle paylaşmıyoruz. Tamamen gizlilik esaslı olarak yürüyen bir sürecimiz söz konusu" diye konuştu.



"Kumar oynama imkanının olmaması lazım"



Kumardan kurtulmaya çalışan vatandaşların karşısına sürekli kumar ile ilgili görsellerin çıkmasını eleştiren Başkan Dinç, "Bir bankanın mobil ödeme sistemine girildiğinde karşısına şans oyunu oyna menüsünün olmaması lazım. Telefon faturasını yatırmak ya da kampanyalardan faydalanmak için bir telekomünikasyon sitesine girildiğinde kumar oynama imkanı olmaması lazım. İnsanlara tuzak kurmamamız lazım. Her fırsatta riskli popülasyon için riskli olan bu tür tuzakların olması yaptığımız çalışmanın kolaylıkla yıkılmasına sebep oluyor" şeklinde konuştu.