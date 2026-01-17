Kumar bağımlılığında kritik eşik 14-24 yaş arası: Yasa dışı bahiste ‘Ganimet kutusu’ tuzağı!

Hem bağımlılık hem suç benzer bir beyin mekanizmasına dayanıyor. Literatür, özellikle 14-24 aralığı hem bağımlılık hem de suç konularında çok riskli ve önemli yaşlar olduğunu gösteriyor. Bu yaşların önemli özelliğinden bir tanesi, beynin düşünen, karar veren, yürütücü biliş işlevlerini ortaya koyan tarafının henüz çok gelişmemiş olması, duygusal alanın ise çok stabil bir durumda olmaması.