Kumar masasında böyle yakalandılar

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Sancaktepe İlçesi Kemal Türkler Mahallesi'nde yer alan bir kıraathanede yasa dışı kumar oynandığını tespit etti. Adrese baskın yapıldı. Kıraathane sorumlusu olan B.C. gözaltına alındı. Adreste bir yuvarlak masa etrafında dört kişinin yasa dışı kumar oynadıkları belirlendi. Masanın üzerinde bulunan 300 lira nakit paraya ve iskambil kartlarına el konuldu. Adreste yasa dışı kumar oynayan dört kişiye "5326 Sayılı Kabahatler Kanunu" kapsamında toplamda 16 bin 220 lira idari para cezası kesildi. B.C. isimli iş yeri sahibi hakkında da "Kumar Oynanması İçin İmkan ve Yer Sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı.