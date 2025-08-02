Kumaya meydan dayağı! "Gelin, gelin, sürpiz"

Şahinbey ilçesinin Onur mahallesinde meydana gelen ve cep telefonu kamerası ile görüntülenen olayda, iddiaya göre bir kadın eşinin üzerine kuma getirdiğini akşam saatlerinde yanına akrabalarını da alarak evinin önünde oturan kadına saldırdı. "Gelin, gelin. Sürpiz" diye bağırarak elindeki sopayla kadını darp etmeye başlayan kadına yanındaki diğer kadınlar da eşlik edince ortalık bir anda meydan dayağına döndü. Uzun süre kadını sopa ve ellerindeki kartonlarla döverek saçlarından tutup yerde sürükleyen kadınları daha sonra komşular uzun süre sakinleştirmeye çalıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.