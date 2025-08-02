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Giriş Tarihi: 2.8.2025 22:10 Son Güncelleme: 3.8.2025 00:31

Kumaya meydan dayağı! "Gelin, gelin, sürpiz"

Gaziantep’te bir kadın, akrabalarıyla birlikte iddiaya göre kocasının kuma olarak getirdiği kadını sokakta feci şekilde dövdü.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Kumaya meydan dayağı! Gelin, gelin, sürpiz

Şahinbey ilçesinin Onur mahallesinde meydana gelen ve cep telefonu kamerası ile görüntülenen olayda, iddiaya göre bir kadın eşinin üzerine kuma getirdiğini akşam saatlerinde yanına akrabalarını da alarak evinin önünde oturan kadına saldırdı. "Gelin, gelin. Sürpiz" diye bağırarak elindeki sopayla kadını darp etmeye başlayan kadına yanındaki diğer kadınlar da eşlik edince ortalık bir anda meydan dayağına döndü. Uzun süre kadını sopa ve ellerindeki kartonlarla döverek saçlarından tutup yerde sürükleyen kadınları daha sonra komşular uzun süre sakinleştirmeye çalıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kumaya meydan dayağı! "Gelin, gelin, sürpiz"
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