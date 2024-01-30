Haberler Yaşam Haberleri Kumayı kabul etmediği için öldürüldü
Giriş Tarihi: 31.1.2024

Kumayı kabul etmediği için öldürüldü

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Kumayı kabul etmediği için öldürüldü
Gaziantep'te iki gün önce 25 yıllık eşi ve 2 kayınbiraderini öldürüp kızı ve baldızını yaraladıktan sonra polis kontrol noktasında intihar eden TIR şoförü Halil Çağlar'ın (47) gerçekleştirdiği katliamın nedeni ortaya çıktı. Çağlar çifti 25 yıl önce evlendi ve uzaktan akrabaydı. İddiaya göre evlilikleri, Halil Çağlar'ın yeniden evlenmek istemesi üzerine sarsılmaya başladı. Kocasının kuma getirmek için yaptığı baskılarına dayanamayan Yüksel Çağlar, kızı Nimet ile birlikte ailesinin yaşadığı Nizip'teki baba evine döndü. Boşanma davası açan karısının bu davranışını hazmedemeyen Halil Çağlar, yanına uzun namlulu silahını da alarak ailenin yaşadığı eve geldi. Kurşunların ilk hedefi, kapıyı açan ve ilçede sigortacılık yapan ağabey Ahmet Oymak (55) oldu. Katil kocanın silah sesi üzerine kapıya koşan eşi Yüksel Çağlar (48), diğer kayınbiraderi Mehmet (45) ve baldız Adile Oymak ile kendi kızı Nimet Çağlar'a (21) kurşun yağdırdığı ortaya çıktı. Oymak kardeşlerin cenazeleri yıllar önce ayrıldıkları Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinin Zivanlı Köyü'nde toprağa verildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bakan Tunç’tan Bekir Bozdağ’a yönelik çirkin harekete sert tepki: Milli iradeye büyük bir saygısızlık
30 milyonluk mirasa ortak oldu
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA! Gezi provokasyonunun baş aktörü Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü: Karar TBMM'de okundu
SON DAKİKA | Santa Maria Kilisesi’ndeki silahlı saldırıda flaş gelişme! Teröristlerin kullandığı araç bulundu
İngiltere'den Filistin açıklaması: Tanımayı değerlendireceğiz
Turgut Altınok'tan Ankaragücü'ne müjde: "Her türlü desteği vereceğiz" diyerek duyurdu
Başkan Erdoğan AK Parti Seçim Beyannamesi'ni açıkladı! Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Gerçek Belediyecilik
Sinem Kobal tatilde
‘3 kat varis çorabı giyip sahneye çıkıyorlar
ARKADAŞINA GÖNDER
Kumayı kabul etmediği için öldürüldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA