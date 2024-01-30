Kumayı kabul etmediği için öldürüldü

Gaziantep'te iki gün önce 25 yıllık eşi ve 2 kayınbiraderini öldürüp kızı ve baldızını yaraladıktan sonra polis kontrol noktasında intihar eden TIR şoförü Halil Çağlar'ın (47) gerçekleştirdiği katliamın nedeni ortaya çıktı. Çağlar çifti 25 yıl önce evlendi ve uzaktan akrabaydı. İddiaya göre evlilikleri, Halil Çağlar'ın yeniden evlenmek istemesi üzerine sarsılmaya başladı. Kocasının kuma getirmek için yaptığı baskılarına dayanamayan Yüksel Çağlar, kızı Nimet ile birlikte ailesinin yaşadığı Nizip'teki baba evine döndü. Boşanma davası açan karısının bu davranışını hazmedemeyen Halil Çağlar, yanına uzun namlulu silahını da alarak ailenin yaşadığı eve geldi. Kurşunların ilk hedefi, kapıyı açan ve ilçede sigortacılık yapan ağabey Ahmet Oymak (55) oldu. Katil kocanın silah sesi üzerine kapıya koşan eşi Yüksel Çağlar (48), diğer kayınbiraderi Mehmet (45) ve baldız Adile Oymak ile kendi kızı Nimet Çağlar'a (21) kurşun yağdırdığı ortaya çıktı. Oymak kardeşlerin cenazeleri yıllar önce ayrıldıkları Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinin Zivanlı Köyü'nde toprağa verildi.