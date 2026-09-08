Kumluca’da mahalle tahliye edildi

Kumluca'ya bağlı Toptaş Mahallesi'nde saat 14.30 sıralarında orman yangını çıktı. Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle alevler hızla büyürken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Çevresinde yerleşim yerlerinin de bulunduğu yangın bölgesinde alevlerin kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

MAHALLE TAHLİYE EDİLİYOR

Yetkililer alevlerin Toptaş Mahallesini tehdit etmesinin ardından mahalleyi tahliye kararı aldı. Vatandaşlar uyarıldı. Bölge halkı alevlerin rüzgarında etkisi ile 10 dakika içinde kontrolden çıktığını ve hızla büyüdüğünü kaydetti.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör